Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme révélation sur les intentions d’Al-Khelaïfi avec Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 18h45 par Th.B.

Bien que la presse ne cessait d’envoyer Lionel Messi à Manchester City lors du dernier mercato, seul le PSG l’aurait contacté lui et ses représentant avec la sérieuse volonté de le recruter au mois d’août.

L’humiliation subie par le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions à la mi-août lors du Final 8 de Lisbonne face au Bayern Munich (8-2) a été l’épisode de trop pour Lionel Messi. Dans un silence le plus complet à la suite de cette déroute, il n’a pas pris la parole publiquement et s’est contenté de communiquer fin août via un burofax, sa volonté de rompre unilatéralement son contrat courant jusqu’en juin 2021. Finalement, l’ancienne direction a refusé en prétextant un délai dépassé pour l’activation de cette clause. Pour rappel, Lionel Messi était annoncé avec insistance du côté de Manchester City où il aurait retrouvé Pep Guardiola, mais seul le PSG aurait cultivé un réel intérêt pour un transfert.

Le PSG, seul club à avoir tenté de recruter Messi en août !