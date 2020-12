Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prépare un coup pour cet hiver !

Publié le 16 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM aurait clairement la volonté de recruter un attaquant durant le mois de janvier.

« La possibilité de recruter cet hiver ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on soit interdit d'investissement. Frank est disponible si on présente bien les choses mais le mercato sera plus sur les départs que sur des investissements. Est-ce que ça m'inquiète ? Non. Tout le monde cherche à boucler des départs à part les Anglais qui sont riches ». Ces derniers jours André Villas-Boas évoquait ses ambitions pour le mercato d'hiver qui s'annonce crucial. Et selon les informations de Florent Germain, l'OM a l'intention de recruter un attaquant.

Villas-Boas veut un attaquant