Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel argument de taille pour l'avenir de Messi ?

Publié le 16 décembre 2020 à 10h30 par A.C.

Un nouvel acteur pourrait totalement relancer les débats autour de l’avenir de Lionel Messi, ainsi que la course à la présidence du FC Barcelone.

L’élection à la présidence du FC Barcelone est rentrée dans le vif. Les différents candidats multiplient les déclarations et les débats tournent souvent autour d’un dossier un particulier : l’avenir de Lionel Messi. Le contrat du sextuple Ballon d’Or se termine en effet à la fin de la saison et certains, comme Joan Laporta, sont prêts à tout afin de le garder. « Mon intention, c’est que Messi reste » a-t-il expliqué, au micro de GolTV . « Je vais faire tout ce qui est possible, en accord avec les possibilités du club, pour que Leo Messi reste au Barça et que son maillot soit toujours celui du Barça ». Le problème c’est que, pour l’instant, Messi ne semble pas vouloir discuter avec le Barça tant qu’une nouvelle direction n’est pas installée...

Overmars futur directeur sportif du Barça ?