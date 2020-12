Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce retentissante sur l’avenir de Messi !

Publié le 16 décembre 2020 à 9h00 par A.C.

Joan Laporta, l’un des favoris à la présidence du FC Barcelone, s’est exprimé une nouvelle fois au sujet de l’avenir de Lionel Messi.

La course à la présidence du FC Barcelone est lancée et, forcément, Lionel Messi est devenu une des principales promesses de campagne de chaque candidat. Car il ne faut pas oublier que Messi se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec le Barça et qu’il a déjà tout fait pour claquer la porte cet été. Ainsi, Victor Font est persuadé que c’est à Messi de faire des efforts, pas au Barça. « Afin de continuer, il devra s'adapter aux nouvelles réalités du FC Barcelone » a-t-il lancé, évoquant bien sûr le salaire très important du sextuple Ballon d’Or. D’autres, semblent prêts à tout afin de garder Messi...

« Je vais faire tout ce qui est possible pour que Messi reste au Barça »