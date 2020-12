Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay répond à l'intérêt du Barça !

Publié le 16 décembre 2020 à 8h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'OL, Memphis Depay n'a pas manqué de répondre à l'intérêt du FC Barcelone qui souhaite le recruter depuis plusieurs mois.

L'avenir de Memphis Depay va être au cœur de toutes les attentions dans les prochains semaines. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé son bail avec l'OL. Et visiblement, le Néerlandais semble concentré sur son club pour le moment : « Pour être honnête, nous avons une belle équipe ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif. Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien... C'est ce que j'ai toujours dit . »

«Je suis là actuellement, beaucoup de clubs peuvent être intéressés»