Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 17 décembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Dans le viseur de Leonardo pour prendre la succession de Keylor Navas dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait snober le directeur sportif brésilien pour poursuivre l'aventure dans son club formateur...

A seulement 21 ans, Gianluigi Donnarumma compte déjà plus de 220 rencontres en professionnel sous les couleurs de l'AC Milan. Propulsé dans l'élite en 2015, à seulement 16 ans, le portier international allemand s'est imposé au fil des saisons comme l'un des plus grands talents à son poste. En fin de contrat l'été prochain avec les Rossoneri , Leonardo surveillerait de très près la situation du portier milanais, qu'il verrait comme un bon atout pour le PSG, ayant déjà eu l'occasion de côtoyer lors de son passage dans le club Lombard lors de la saison 2018-2019. Malgré les bonnes performances de Keylor Navas depuis son arrivée au PSG, le potentiel de Gianluigi Donnarumma et son jeune âge en ferait une recrue de premier choix, et un nouveau coup de maître pour le directeur sportif brésilien. Toutefois, l'opération pourrait s'avérer plus difficile, et Leonardo pourrait avoir du mal à attirer Gianluigi Donnarumma au PSG...

Donnarumma de plus en plus proche d'une prolongation à l'AC Milan ?