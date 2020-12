Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace XXL dans le dossier Alaba ?

Publié le 17 décembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Dans le viseur de Leonardo depuis plusieurs semaines pour renforcer la défense du PSG, David Alaba aurait l'embarras du choix s'il devait quitter le Bayern Munich à l'issue de son contrat l'été prochain, alors que deux cadors de Premier League seraient entrés dans la course au défenseur international autrichien.

Toujours à la recherche du digne successeur de Thiago Silva au sein de la charnière centrale du PSG, Leonardo aurait jeté son dévolu sur David Alaba, qu'il ciblerait depuis plusieurs semaines. Dix ans après son arrivée, le défenseur autrichien pourrait vivre ses derniers mois sous les couleurs du Bayern Munich. En fin de contrat l'été prochain, les dirigeants bavarois ont décidé de retirer leur offre après le dernier refus de David Alaba, et pourraient ainsi voir l'un de leurs meilleurs éléments quitter le club librement, comme l'avait confirmé le président du Bayern Munich, Herbert Hainer : « Il n'y a rien de nouveau, nous avons fait une très bonne offre à la direction de David Alaba parce qu'il est un très bon joueur à nos yeux. Cette offre a été rejetée. Nous avons alors retiré notre offre de la table. Voilà l'état des lieux » . Une situation qui aurait ainsi attisé l'intérêt du PSG, mais pas que...

Manchester United et Manchester City entrent dans la course pour David Alaba