Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG contraint de revoir ses plans à cause de Zidane ?

Publié le 17 décembre 2020 à 1h30 par D.M.

Le PSG surveillerait la situation de David Alaba, en fin de contrat à la fin de la saison avec le Bayern Munich, tout comme le Real Madrid. Le club espagnol aurait fait du joueur autrichien sa priorité pour renforcer sa défense centrale.

Arrivé au Bayern Munich en 2009, David Alaba a de grandes chances de quitter le club bavarois lors du prochain mercato estival. Le défenseur autrichien voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et n’a toujours pas réussi à trouver un accord avec ses dirigeants pour le prolonger. La situation est donc l’impasse comme l’a indiqué le président du club allemand, Herbert Hainer : « I l n'y a rien de nouveau, nous avons fait une très bonne offre à la direction de David Alaba parce qu'il est un très bon joueur à nos yeux. Cette offre a été rejetée. Nous avons alors retiré notre offre de la table. Voilà l'état des lieux ».

Le Real Madrid déterminé à s'offrir Alaba