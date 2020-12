Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp vient chambouler les plans de Koeman ?

Publié le 16 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone ne parvient pas à trouver d'accord avec Manchester City, une potentielle arrivée d'Eric Garcia ne serait possible qu'à la fin de son contrat, en juin prochain. Si le défenseur et son club formateur s'entendraient pour un avenir commun, Liverpool devrait tout de même tenter sa chance.

Les certitudes sont rares à Barcelone. En attente des élections le 24 janvier pour connaître son nouveau président, le club catalan pourrait également perdre son maître à jouer Lionel Messi, avec des difficultés financières comme cerise sur le gâteau. Le contexte compliqué se retrouve également sur l'aspect sportif. Le FC Barcelone ne pointe qu'à la huitième place en Liga, même si les hommes de Ronald Koeman comptent deux matches en moins, et la Ligue des Champions ne permet pas de relever complètement la tête. Malgré une qualification facile pour les huitièmes de finale, la défaite à domicile contre la Juventus laisse des traces avec un deuxième place et le tirage du PSG. Pour se sortir de cette mauvaise passe, Ronald Koeman demanderait à sa direction des renforts pour le mercato hivernal. Et face aux déboires et aux pépins physiques de ses défenseurs centraux, le technicien néerlandais aurait fait d'Eric Garcia sa priorité.

Barcelone en avance pour Eric Garcia, Liverpool en embuscade