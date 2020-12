Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité en or s’offre à Leonardo pour cet hiver !

Publié le 16 décembre 2020 à 21h45 par D.M.

En difficulté chez les Spurs, Dele Alli aurait de grandes chances de quitter Tottenham cet hiver. Le PSG suivrait de près la situation de l’international anglais et pourrait l’accueillir sous la forme d’un prêt en janvier prochain.

Leonardo avait les idées claires lors du dernier mercato estival. L’un des objectifs du directeur sportif du PSG était de renforcer le milieu de terrain et d’accueillir des renforts. Le responsable brésilien est parvenu à ses fins puisqu’il a réussi à boucler les arrivées de Rafinha, mais aussi de Danilo Pereira. Mais Leonardo avait activé plusieurs pistes cet été et l’une d’entres elles menait directement à Dele Alli. Le PSG aurait formulé une offre de prêt, mais elle aurait été refusée par Tottenham. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l’avenir de Dele Alli devrait revenir au centre de l’actualité.

Dele Alli devrait quitter Tottenham