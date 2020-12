Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme menace plane pour cette piste à 0€ !

Publié le 16 décembre 2020 à 21h00 par La rédaction

En difficulté financière, le FC Barcelone a toutefois besoin de renforts. La solution devrait venir de transfert à moindre coût, ainsi Georginio Wijnaldum serait particulièrement suivi par les Blaugrana. Mais la priorité de Ronald Koeman aurait un nouveau prétendant.

Les joueurs en fin de contrat sont légion. Les prochaines sessions de mercato devraient ainsi être agitées par l'avenir de Sergio Ramos, David Alaba ou encore Lionel Messi. Le risque d'un départ de la Pulga est très élevé ces temps-ci et le PSG semblerait tenir la corde. Le FC Barcelone pourrait donc perdre son capitaine et leader historique, tandis que les résultats ne sont déjà pas au beau fixe. Au contraire, le début de saison des Blaugrana est mitigé et Ronald Koeman appelle à se renforcer lors du mercato hivernal. Alors que Barcelone est en difficulté financière, les priorités du technicien néerlandais ne sont sous contrat que jusqu'à la fin de la saison. Un avantage de taille. Ainsi, Georginio Wijnaldum, demandé par l'entraîneur barcelonais dès son arrivée et adapté à son style de jeu, pourrait signer librement pour rejoindre la Catalogne en juillet prochain.

L'Inter entre dans la course pour Wijnaldum