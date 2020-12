Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Giroud avait une grosse touche en Ligue 1 !

Publié le 17 décembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Si l’OM serait toujours à l’affût pour recruter Olivier Giroud, le Français avait également une autre piste de taille pour revenir en France.

Alors qu’André Villas-Boas serait toujours à la recherche d’un attaquant pour le mois de janvier, Olivier Giroud serait aussi convoité par l’Inter d’Antonio Conte. Cependant, après ses dernières performances avec Chelsea, l’international Français semble avoir retrouvé du temps de jeu et une place de titulaire. Comme vous le révélait le10sport.com, Olivier Giroud pourrait alors bien rester en Angleterre en janvier. Si le mercato hivernal sera long, le français pourrait ne pas revenir en France. Il avait pourtant plusieurs touches.

Olivier Giroud aurait pu rejoindre Bordeaux !