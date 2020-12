Foot - Mercato - LOSC

LOSC : Lopez, mercato… Galtier sort du silence après le coup de tonnerre à Lille !

Publié le 16 décembre 2020 à 19h30 par Dan Marciano

Président du LOSC depuis 2017, Gérard Lopez devrait quitter son poste en raison des difficultés financières du club lillois et devrait être remplacé par Olivier Létang. Ce jeudi, Christophe Galtier s’est prononcé sur ce changement majeur et sur les possibles répercussions sur le mercato hivernal.

L’ère Gérard Lopez touche à sa fin au LOSC. Président du club lillois depuis janvier 2017, l’investisseur hispano-luxembourgeois s'apprête à quitter son poste dans les prochaines heures. Un départ qui fait suite aux grandes difficultés financières de la formation. Comme indiqué par le10sport.com ce mercredi, le principal fonds d’investissements lillois, Elliott, aurait demandé à Gérard Lopez de se séparer de cinq joueurs lors du dernier mercato estival afin de récupérer des liquidités et rééquilibrer les comptes. Même si le LOSC est parvenu à se séparer de Victor Osimhen pour 90M€ et de Gabriel pour 30M€, le dirigeant n'a pas répondu au souhait du fond d'investissements américain. Comme annoncé par L’Equipe , Elliott entend frapper fort et procéder à des changements majeurs. Ainsi, Gérard Lopez devrait céder la propriété du club à Merlyn Partners SCSp , qui entend placer Olivier Létang à la présidence du LOSC.

«Il ne faut pas être inquiet»