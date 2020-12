Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ces grosses révélations sur le futur rôle d’Olivier Létang !

Publié le 16 décembre 2020 à 17h00 par Th.B.

De gros changements vont avoir lieu au LOSC dans les prochaines heures comme le communiqué de Gérard Lopez le stipule. Olivier Létang devrait débarquer à Lille avec le Merlyn Partners SCSp. Mais pour occuper un rôle bien précis.

L’ère Gérard Lopez initiée en 2017 au LOSC risque de trouver son épilogue dans les prochaines heures. Le10sport.com vous a fait part ce mercredi des problèmes financiers du club lillois qui sont en partie dus au fait que le propriétaire du LOSC a refusé de vendre au moins cinq joueurs comme le fonds d’investissement Elliott lui avait demandé cet été. Résultat des courses, en raison de la situation économique d’aujourd’hui déréglée par le Covid-19, le départ de Gérard Lopez et l’injection de sang neuf à la tête du Lille Olympique Sporting Club semblent nécessaires. Dans un communiqué du propriétaire Lopez que L’Équipe s’est procuré, l’arrivée de Merlyn Partners SCSp aux commandes du LOSC se préciserait avec Olivier Létang. Mais pour occuper quel rôle ?

Létang, futur président du LOSC, mais…

De 2012 à 2017, Olivier Létang a été le directeur sportif adjoint puis principal du PSG après le départ de Leonardo en 2013. Par la suite, il avait pris la présidence du Stade Rennais à l’automne de la même année jusqu’en février dernier. À présent, Olivier Létang, qui est sans poste depuis cet hiver, va se relancer au LOSC. Cependant, selon les informations de Christian Ollivier, le chef de la section sportive de RTL, Létang occupera le rôle de président salarié et ne serait aucunement un actionnaire. L’ambition sportive du club serait intacte, aucune vente des meilleurs joueurs ne serait prévue. La structure toute fraîche évoquée par L’Équipe et dans le communiqué de Gérard Lopez devrait se mettre en place entre ce mercredi soir et la réception dimanche du PSG.