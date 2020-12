Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - LOSC : Le dernier mercato à l’origine du départ de Gérard Lopez ?

Publié le 16 décembre 2020 à 13h15 par Alexis Bernard

Comme révélé par L’Équipe, Gérard Lopez pourrait prochainement quitter ses fonctions au LOSC. Le 10 Sport vous révèle l’une des raisons de ce départ.

Au cœur d’une très belle saison, avec une place de leader de Ligue 1 et un ticket pour les huitièmes de finale d’Europa League, le LOSC va connaître un coup de tonnerre. Le départ de son président, Gérard Lopez. Le journal L’Equipe a révélé que le principal investisseur du LOSC souhaiterait le départ du dirigeant lillois. Le 10 Sport est en mesure de confirmer la tendance : Gérard Lopez pourrait en effet quitter son poste.

Lopez a refusé la grande braderie

Pour justifier le départ de Gérard Lopez, les investisseurs lillois mettraient en avant les difficultés financières du club. Mais d’après nos sources, c’est d’abord un différend datant du dernier mercato qui a créé la scission. L’été dernier, il a été demandé à Gérard Lopez de vendre plus de 5 joueurs de l’effectif lillois et de profiter de la très belle saison lilloise pour récupérer le plus d’argent possible. En cédant Victor Osimhen pour 90 millions d’euros (bonus compris) et Gabriel pour 30 millions d’euros (bonus compris), le LOSC a frappé fort. Mais pas assez pour Elliot, le principal fond d’investissement lillois, qui reproche à Gérard Lopez de ne pas avoir vendu assez de joueurs. De son côté, le président a refusé de céder plus de joueurs pour conserver la compétitivité de l’effectif de Christophe Galtier, afin de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de pouvoir faire un beau parcours sur la scène européenne. Un choix qui pourrait donc lui être fatal…