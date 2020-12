Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jordan Amavi a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2020 à 9h15 par T.M.

A l’instar de Florian Thauvin, Jordan Amavi est lui aussi dans sa dernière année de contrat à l'OM. Son avenir est donc au coeur des débats, mais le joueur aurait une idée en tête.

Avec des comptes dans le rouge, l’OM va devoir se séparer de nombreux joueurs dans les mois à venir. La liste des départs pourrait être longue, mais certains pourraient ne rien rapporter aux Phocéens. C’est notamment le cas avec Florian Thauvin. En fin de contrat sur la Canebière, le champion du monde apparait encore loin d’une prolongation et pourrait donc être libre l’été prochain. Un scénario que pourrait également connaitre Jordan Amavi, dans la même situation que son coéquipier. Dernièrement, il était d’ailleurs expliqué que la tendance actuelle était clairement à un départ du cadre de Villas-Boas.

Priorité à l’OM !