Mercato - OM : Jackpot en vue pour Frank McCourt ?

Publié le 16 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il dispose d’une très bonne cote sur le marché des transferts, Boubacar Kamara pourrait finalement quitter l’OM dans le cadre d’un transfert évalué aux alentours de 60M€. De bon augure pour les finances de Frank McCourt…

« Si je crains le départ d’un joueur majeur comme (Boubacar) Kamara, (Morgan) Sanson ou (Duje) Caleta-Car ? Pour le moment on n’a pas cette information. Comme l’été dernier, il faut attendre la fin du mois de janvier pour savoir qui va bouger ou non (…) Frank McCourt est disponible si on présente bien les choses mais le mercato sera plus sur les départs que sur des investissements », expliquait récemment André Villas-Boas en conférence de presse sur le mercato hivernal qui approche, rappelant donc que Frank McCourt s’attendait surtout à boucler des ventes dans les mois à venir. Mécontent de l’état actuel des finances, le propriétaire américain de l’OM entend bien boucler plusieurs ventes pour renflouer les caisses. Et Boubacar Kamara pourrait bien lui permettre d’atteindre cet objectif.

Kamara vers une vente à 60M€ ?