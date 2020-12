Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Zahavi chamboulait les plans de Villas-Boas sur le marché ?

Publié le 16 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Appréciant le profil de Fabio Vieira pour renforcer le milieu de l’OM, André Villas-Boas pourrait passer à côté du joueur du FC Porto puisque Pini Zahavi prévoirait de prolonger son contrat.

Toujours en quête de renforts pour rendre l’OM le plus compétitif possible, André Villas-Boas compterait sur ses dirigeants et sur le mercato hivernal pour pouvoir disposer dans ses rangs d'un nouvel attaquant pour la seconde partie de saison bien qu’il ait lui même reconnu que le recrutement hivernal s’annonce compliqué. Outre un nouveau numéro 9, l’entraîneur de l’OM attendrait de son directeur du football Pablo Longoria qu’une autre option au milieu de terrain soit mise à sa disposition, mais cette fois-ci pour le mercato estival à venir. Et l’objectif du technicien portugais serait clair dans ce dossier.

Fabio Vieira dans le viseur de l’OM, mais