Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland a tout prévu pour son avenir…

Publié le 16 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Erling Braut Haaland s’est montré clair concernant son avenir en affirmant se sentir bien au Borussia Dortmund malgré l’intérêt du FC Barcelone entre autres. Néanmoins, la donne pourrait changer à la fin de la saison.

« Je suis très fier. Cela me donne encore plus de motivation pour atteindre mes prochains objectifs. Les gens disent que j'étais proche de la Juve mais je n'ai jamais dit ça. Je ne suis à Dortmund que depuis un an, je me sens bien ici et je suis heureux ». Après avoir reçu le trophée du Golden Boy lundi soir, Erling Braut Haaland a également remercié Lucien Favre pour l’année fructueuse qu’il a connu au Borussia Dortmund avec le technicien suisse qui a été licencié par ses dirigeants dimanche après-midi. L’international norvégien, sous contrat jusqu’en juin 2024, est notamment apprécié de Joan Laporta qui est candidat à la présidence du FC Barcelone. Mais que ce soit le Barça ou le Real Madrid, un autre de ses courtisans, rien ne sera bouclé avant l’été prochain.

Pas de décision avant l’été prochain