Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Haaland !

Publié le 15 décembre 2020 à 1h30 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone ainsi que du Real Madrid notamment, Erling Braut Haaland ne ferait pour le moment pas l’objet de discussions pour un éventuel transfert. Et le joueur ne prévoirait pas de songer à quitter le Borussia Dortmund avant la fin de la saison.

Dans les petits papiers de Joan Laporta, candidat à la présidence du FC Barcelone, Erling Braut Haaland pourrait à terme quitter le Borussia Dortmund, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024. Néanmoins, comme son père Alf-Inge Haaland le soulignait récemment, un départ n’est pas dans l’esprit du serial buteur du BvB . « À Dortmund, il est très bien et très heureux. Mais Erling (Haaland) aime les défis et dans le football, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. On verra... ». Le clan Haaland laissait donc quand même la porte ouverte à un départ surprise, ne sachant pas de quoi l’avenir sera fait. Cependant, l’international norvégien de 20 ans ne veut pas brûler les étapes.

Pas de discussion, pas de départ en janvier pour Haaland