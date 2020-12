Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Paulo Dybala !

Publié le 16 décembre 2020 à 12h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien avoir une carte à jouer avec Paulo Dybala, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022.

Il est loin le Paulo Dybala dévastateur de la saison dernière. Le numéro 10 de la Juventus vit peut-être la pire crise de sa carrière. Certes, il a retrouvé le chemin du but récemment contre le Genoa (1-3), mais cela ne va pas tout changer. A en croire Il Corriere dello Sport , Alvaro Morata sera en effet de retour dans le onze titulaire ce mercredi, face à l’Atalanta (18h30). Dybala retrouvera donc le banc des remplaçants. Les prestations sportives de La Joya ne sont toutefois pas la seule inquiétude, à Turin ! Voilà près d’un an en effet que la Juventus parle d’une prolongation de contrat pour Dybala... mais un accord ne semble toujours pas trouvé. D’ailleurs, le joueur a eu une sortie remarquée après la victoire sur le Genoa. « Mon agent est à Turin depuis longtemps mais personne ne l'a appelé » a lancé Dybala sur Sky Sport , avant de se faire reprendre dès lundi par le président de la Juve. « Paulo a reçu une proposition qui le placerait parmi les 20 joueurs les mieux payés d’Europe » a expliqué Andrea Agnelli. « Nous attendons sa réponse avec impatience ». Pas vraiment de quoi rassurer les supporters...

Dybala, la solution au possible départ de Mbappé ?

Cela pourrait profiter au Paris Saint-Germain. D’après les informations de TMW , le club de la capitale observerait attentivement l’évolution de la situation contractuelle de Paulo Dybala. Ce dernier souhaiterait continuer à la Juventus, mais si les négociations n’évoluent pas d’ici l’été 2021, le PSG pourrait tenter sa chance. D'ailleurs, cela pourrait être lié à un autre joueur dans une situation contractuelle fragile : Kylian Mbappé. Pour pallier un éventuel départ de la star française à la fin de la saison, Leonardo pourrait en effet attirer Dybala au PSG.

La prolongation de Dybala renvoyée à la fin de la saison