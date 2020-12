Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL se confirme pour la succession de Mbappé !

Publié le 16 décembre 2020 à 12h15 par T.M.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait devoir rapidement se pencher sur la question de sa succession. Et encore une fois, le nom de Joao Felix (Atlético de Madrid) est évoqué.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Leonardo s’active en coulisse pour tenter de prolonger Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français est la grande priorité de sa direction, qui veut dissiper toute menace d’un possible départ. Un scénario catastrophe qui prend toutefois de plus en plus d’ampleur, notamment face à la détermination du Real Madrid de s’offrir Mbappé. Entre le PSG et son prodige, cela pourrait donc se terminer et il va donc falloir passer à autre choses. Mais comment oublier celui qu’on annonce comme le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ?

Joao Felix, le digne successeur ?