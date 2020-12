Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros coup avec… Paulo Dybala !

Publié le 16 décembre 2020 à 10h15 par T.M.

Avec l’avenir incertain de Neymar er de Kylian Mbappé, le PSG pourrait possiblement frapper un gros coup l’été prochain. Et Leonardo aurait bien une idée en tête : Paulo Dybala.

Compte tenu du contexte actuel, Leonardo a dû faire avec les moyens du bord lors du dernier mercato. Un recrutement à moindre coût qui apporte aujourd’hui certaines satisfactions à l’instar de Moise Kean. Toutefois, la crise financière ne frappera pas indéfiniment et dès l’été prochain, cela pourrait aller mieux pour le PSG qui pourrait avoir une marge de manoeuvre plus importante, d’autant qu’un joli chèque pourrait être récupérer avec une vente de Kylian Mbappé. Et pour tenter de pallier la perte du génie français, Leonardo préparerait déjà le terrain.

L’occasion Paulo Dybala