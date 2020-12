Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paulo Dybala aurait des exigences colossales !

Publié le 15 décembre 2020 à 20h15 par A.D.

Dans une situation compliquée à la Juventus, Paulo Dybala figurerait sur les tablettes du PSG. Alors qu'il aurait reçu une offre de prolongation de près de 9-10M€, le joyau argentin voudrait signer un contrat à hauteur de 12M€ annuels.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus, Paulo Dybala a reçu une offre de prolongation cet été comme l'a fait savoir Andrea Agnelli. « Paulo a reçu une proposition qui le placerait parmi les 20 joueurs les mieux payés d’Europe. Nous attendons sa réponse avec impatience » , a précisé le président de la Juve dernièrement. Alors que les négociations entre le clan Dybala et sa direction seraient au point mort, le PSG, le FC Barcelone, Manchester United et Tottenham, pourraient profiter de la situation et tenter une offensive en 2021. Toutefois, il semblerait que Paulo Dybala n'ait d'yeux que pour la Juventus.

Dybala voudrait un contrat XXL à la Juve