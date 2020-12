Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une bombe sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 16 décembre 2020 à 8h15 par Th.B.

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé aurait de fortes chances de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid, qui disposerait des fonds nécessaires pour le recruter, à la fin de la saison.

Annoncé depuis de longues semaines sur le départ pour le Real Madrid ou Liverpool, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son contrat au PSG, qui court jusqu’en juin 2022. Récemment, dans la foulée de son 100ème but inscrit sous les couleurs du PSG, Mbappé assurait toujours s’être senti bien au Paris Saint-Germain. Journaliste de Téléfoot La Chaîne , Anne-Laure Bonnet révélait dernièrement pour sa part que la balle était dans le camp du PSG concernant sa prolongation, le joueur souhaitant rester et ne demandant en contrepartie qu’une équipe compétitive pour être un challenger sérieux à la Ligue des champions. Néanmoins, il ne faudrait pas enterrer le Real Madrid dans ce feuilleton.

Le Real Madrid ne serait pas mort pour Mbappé