Mercato - Real Madrid : Comment Zidane risque de tout changer pour Ramos

Publié le 16 décembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Sergio Ramos n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid. Néanmoins, sa prolongation de contrat n’est pas en phase d’être bouclée selon plusieurs sources. Quoi qu’il en soit, les conditions du capitaine du Real Madrid seraient claires et précises pour son avenir.

Le Real Madrid pourrait perdre Sergio Ramos à la fin de la saison, en raison de sa situation contractuelle du capitaine du Real Madrid, son engagement courant jusqu’en juin prochain. À l’instant, l’international espagnol partirait gratuitement, une prolongation de contrat n’ayant pas été signée. Un départ de Sergio Ramos pourrait donc avoir lieu alors que le PSG et la Juventus notamment seraient sur les rangs et en embuscade si une opportunité venait à se présenter. Néanmoins, Sergio Ramos aurait les idées claires pour son avenir.

Sergio Ramos ne veut que le Real Madrid