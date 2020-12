Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel en Ligue 1 pour une star de Premier League ?

Publié le 16 décembre 2020 à 7h15 par Th.B.

Dele Alli serait une réelle possibilité pour le PSG dans le cadre du mercato hivernal d’autant plus que la porte de Tottenham semble ouverte. Mais le club de la capitale ne serait certainement pas la seule, rien qu’en France.

Dotée d’une belle réputation outre-Manche, Dele Alli semble être devenu indésirable aux yeux de José Mourinho. Depuis le début de la saison, The Special One ne compte pas vraiment sur le milieu offensif de Tottenham et un départ d’Alli est dans les tuyaux pour le mercato hivernal, et ce depuis un bon moment. Le PSG serait une option pour l’international anglais qui voudrait se relancer après avoir été concrètement écarté pour Mourinho. D’ailleurs, dès cet hiver, un prêt de Dele Alli serait prévu. Cependant, le PSG devrait batailler avec… l’AS Monaco.

Le PSG contre l’AS Monaco pour Dele Alli ?