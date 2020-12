Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut voir grand avec ce joueur de Mourinho !

Publié le 15 décembre 2020 à 22h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Dele Alli devrait bel et bien bénéficier d’un bon de sortie cet hiver et pour une période plus importante qu’un simple prêt de 6 mois. Voici le plan du président de Tottenham.

Avant que Rafinha Alcantara ne débarque à la toute fin du mercato estival, Leonardo s’était penché sur plusieurs profils de milieux de terrain à vocation offensive pour venir renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Parmi eux, le nom de Dele Alli avait fuité dans la presse. Ne disposant plus de la confiance de José Mourinho chez les Spurs , Alli aurait pu être prêté pour l’intégralité de la saison au PSG contre une compensation financière pour le prêt. Finalement, le PSG a opté pour Rafinha, mais n’aurait pas clos le dossier Dele Alli pour autant. Ces dernières semaines, la presse assure que le PSG serait en embuscade dans l’opération Dele Alli et prendrait même en considération une offensive lors du mercato hivernal. Et alors que Sky Sports expliquait dimanche que Tottenham fermait la porte à un départ de l’international anglais, la donne aurait changé.

Un prêt de 18 mois pour Dele Alli ?