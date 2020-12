Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Carlo Ancelotti prêt à jouer un mauvais coup à Leonardo !

Publié le 15 décembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Alors que Dele Alli peine à trouver du temps de jeu avec José Mourinho, Tottenham ne refuserait pas de se séparer de son milieu. Le PSG penserait donc à l'international anglais, mais Everton pourrait entrer dans la course.

Élément clé de Tottenham depuis quelques saisons, le vent semble avoir tourné pour Dele Alli. Le milieu de 24 ans compte ses présences sur les doigts de la main. En Premier League, l'international anglais a été titularisé lors de la première journée avant d'être sorti à la mi-temps. Et depuis, José Mourinho ne semble plus compter sur lui. Après douze journées, le natif de Milton Keynes n'a retrouvé le chemin des terrains que contre Manchester United (21 minutes) et Crystal Palace (5 minutes). Des miettes, puisque Dele Alli a surtout été écarté du groupe à neuf reprises. Avec l'Euro en fin de saison, le milieu offensif entend retrouver du temps de jeu pour être de la partie avec les Three Lions .

Everton veut offrir Dele Alli à Ancelotti