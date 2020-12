Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture se confirme pour cette piste de Leonardo !

Publié le 13 décembre 2020 à 15h15 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Tottenham, Dele Alli aurait pris la décision de quitter le club dès cet hiver afin de reprendre confiance et regagner du temps de jeu. Une requête qui aurait été acceptée par les Spurs. Les planètes semblent s'aligner pour Leonardo, qui semble avoir un beau coup à jouer avec l'international anglais.

Dans le viseur de Leonardo cet été pour renforcer le milieu du PSG, Dele Alli pourrait vivre ses dernières semaines sous les couleurs de Tottenham. En manque de temps de jeu depuis l'arrivée de José Mourinho à la tête du club, l'international anglais serait las de sa situation et aurait demandé à quitter le club dès cet hiver afin de donner un nouveau souffle à sa carrière, et entretenir un mince espoir de disputer l'Euro 2021 avec les Three Lions. Malgré les recrutements de Danilo Pereira et Rafinha Alcantara, Leonardo serait toujours intéressé à l'idée de renforcer l'entrejeu du PSG. Le directeur sportif brésilien devrait toutefois se heurter à une rude concurrence, alors que plusieurs formations de Premier League ainsi que Leipzig, l'AC Milan, l'Inter Milan ou encore l'AS Monaco surveilleraient avec attention l'évolution de la situation de Dele Alli. La bataille s'annonce ainsi rude cet hiver, alors que Tottenham aurait pris une grande décision concernant l'avenir du milieu de 24 ans...

Dele Alli aurait un bon de sortie !