Mercato - PSG : Ces révélations de taille sur l’avenir de Paulo Dybala !

Publié le 16 décembre 2020 à 11h15 par T.M.

Aujourd’hui à la Juventus et dans le viseur du PSG, Paulo Dybala souhaiterait toutefois continuer l’aventure du côté de Turin. Reste toutefois à trouver un terrain d’entente au sujet d’une prolongation.

A 27 ans, Paulo Dybala connait actuellement des moments plus compliqués du côté de la Juventus. Une mauvaise passe qui coïncide avec l’incertitude autour de son avenir dans le Piémont. Sous contrat jusqu’en 2022, La Joya discute depuis plusieurs mois avec sa direction au sujet d’une prolongation, mais un accord peine à être trouvé. Forcément, cela suscite certains rumeurs à propos de l’avenir de Dybala. Selon les dernières informations de TMW , le PSG n’en raterait pas une miette et pourrait saisir l’occasion l’été prochain.

Un avenir… à la Juventus ?