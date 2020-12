Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce signe clair sur un gros départ prévu au mercato hivernal

Publié le 16 décembre 2020 à 7h45 par La rédaction

André Villas Boas a répondu en conférence de presse au sujet de l’avenir de Boubacar Kamara. Décryptage.

Interrogé en conférence de presse lundi après-midi, André Villas-Boas s'est positionné sur l'avenir de Boubacar Kamara, et notamment sur la question d’un départ au prochain mercato hivernal : « Si je crains le départ d’un joueur majeur comme (Boubacar) Kamara, (Morgan) Sanson ou (Duje) Caleta-Car ? Pour le moment on n’a pas cette information. Comme l’été dernier, il faut attendre la fin du mois de janvier pour savoir qui va bouger ou non ». Que faut-il en déduire ?

Villas-Boas a intégré des départs

Très clairement, la réponse d’André Villas-Boas témoigne du fait qu’il a intégré qu’au moins un départ majeur était programmé à l’occasion du prochain mercato hivernal. Dans le cas inverse, le technicien portugais aurait immédiatement fermé la porte, indiquant qu’il comptait absolument sur ces trois éléments pour la suite de la saison. En clair, on peut déduire que l’OM va chercher à vendre au moins un joueur parmi les trois suivants : Boubacar Kamara, Morgan Sanson et Duje Caleta Car.