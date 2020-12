Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Eriksen et Paredes... Leonardo a tranché !

Publié le 16 décembre 2020 à 14h45 par A.C.

Des nouvelles informations sont tombées au sujet des discussions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter, au sujet d'un échange entre Leandro Paredes et Christian Eriksen.

Comme souvent par le passé, Leonardo pourrait se servir du côté de la Serie A, pour renforcer le Paris Saint-Germain. Voilà plusieurs mois, que la presse italienne évoque un intérêt prononcé du PSG pour Christian Eriksen, dont le départ de l’Inter ne ferait plus aucun doute. Ça tombe bien, à l’Inter on souhaiterait récupérer Leandro Paredes, un joueur très apprécié par Antonio Conte. Pourtant, les choses auraient radicalement changé. En effet, si Paredes semble toujours être une des priorités de l’Inter, du côté du PSG on aurait totalement abandonné la piste menant à Eriksen...

Leonardo aurait totalement oublié l’Inter et Eriksen