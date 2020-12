Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance, Balerdi… Payet monte au créneau pour les recrues estivales !

Publié le 16 décembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Malgré un très bon début de saison en championnat, l’OM s’est rapidement fait sortir de la Ligue des Champions. Pour Dimitri Payet, ce n’est pas la faute des recrues.

Après avoir renforcé son effectif à l’inter-saison en vue de la Ligue des Champions, l’OM a quand même été balayé par les autres clubs Européens. Pourtant, avec les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Mickaël Cuisance cet été, l’effectif d’André Villas-Boas pouvait espérer mieux. L’OM a d’ailleurs établi un nouveau triste record de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. Mais pour Dimitri Payet, il ne faut absolument pas remettre en question les joueurs arrivés l'OM lors du dernier mercato estival.

« On ne peut pas leur mettre ça sur leurs épaules »