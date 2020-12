Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille sur le retour de Neymar au Barça !

Publié le 16 décembre 2020 à 16h15 par T.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré s’est prononcé à son tour sur un retour de Neymar. Et si celui-ci venait à être élu, les portes du club catalan pourraient bien se rouvrir pour le joueur du PSG.

Actuellement sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar pourrait poursuivre dans la capitale… mais il pourrait également partir. En effet, un transfert du Brésilien ne serait pas à exclure et le FC Barcelone serait toujours là. Du moins, cela dépendra avant tout du successeur de Josep Maria Bartomeu. Alors que le futur président du Barça sera élu le 24 janvier prochain, chaque candidat a son avis et certains ont d’ores et déjà ouvert la porte à un retour de Neymar. C’est notamment le cas de Jordi Farré.

« Je serais heureux de l’avoir au Barça »