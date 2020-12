Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur les coulisses du transfert de Mauro Icardi !

Publié le 16 décembre 2020 à 23h45 par T.M.

Durant l’été, Mauro Icardi est devenu un joueur du PSG à part entière. Leonardo a réalisé une belle affaire avec le buteur de l’Inter Milan, et ce sentiment serait d’ailleurs le même du côté de l’Inter Milan.

Revenu au PSG en 2019, Leonardo n’aura pas mis longtemps avant de se mettre en évidence. En effet, le directeur sportif parisien a immédiatement frappé de gros coups sur le marché des transferts avec notamment l’arrivée de Keylor Navas ou le prêt de Mauro Icardi. Plus en odeur de sainteté à l’Inter Milan, l’Argentin est donc venu se relancer dans la capitale. Une cession qui s’est d’ailleurs transformée en transfert définitif. Et que l’affaire réalisée par Leonardo aura été intéressante. En effet, initialement, l’option d’achat d’Icardi était fixée à 70M€. Mais dans le contexte actuel, le dirigeant du PSG est parti négocier avec l’Inter Milan et les deux parties ont trouvé un terrain d'entente sur un montant de 50M€.

L’Inter Milan se frotte les mains