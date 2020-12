Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va bien tenter un gros coup !

Publié le 16 décembre 2020 à 17h15 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo apprécierait énormément le profil de Christian Eriksen. Le joueur, en manque de temps de jeu à l’Inter, pourrait quitter la Serie A en janvier prochain et le club parisien pourrait tenter de se l’offrir.

Arrivé à l’Inter en janvier denier en provenance de Tottenham, Christian Eriksen doit aujourd’hui regretter son choix. Le milieu de terrain ne rentre pas dans les plans d’Antonio Conte et pourrait quitter le club milanais lors du prochain mercato hivernal afin d’obtenir du temps de jeu. Plusieurs équipes surveilleraient la situation de Christian Eriksen à l’instar d’Arsenal ou encore du PSG. D’ailleurs, le joueur de 28 ans ne resterait pas insensible à la piste parisienne selon la Gazzetta dello Sport . Toutefois, le média italien précise que Leonardo aurait tourné la page et ne serait plus intéressé par le milieu de terrain. Mais à en croire Fabrizio Romano, le responsable brésilien en pincerait toujours pour Eriksen.

