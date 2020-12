Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une véritable occasion en or pour Leonardo !

Publié le 16 décembre 2020 à 15h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient signer un joli coup avec Alejandro Gomez, en rupture totale avec l’Atalanta.

Les histoires d’amour se finissent mal en général. Arrivé en 2014, Alejandro Gomez est devenu une véritable icône de l’Atalanta ainsi qu’une idole pour les supporters. Mais voilà, quelque chose s’est cassé avec son entraineur, Gian Piero Gasperini. Désormais, la seule issue serait la séparation et selon La Gazzetta dello Sport ... cela serait arrivé aux oreilles d’Angel Di Maria ! Coéquipier de Gomez en sélection, le joueur du Paris Saint-Germain aurait exhorté Leonardo à passer à l’action pour le capitaine de l’Atalanta. Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup, puisque les médias italiens parlent également du Milan AC et de l’Inter.

Gomez aurait demandé à être libéré de son contrat