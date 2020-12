Foot - PSG

PSG - Malaise : La grosse annonce du clan Neymar sur son retour !

Publié le 16 décembre 2020 à 11h45 par T.M.

Suite à l’inquiétude générée par la sortie de Neymar sur blessure contre l’OL, Thomas Tuchel s’était finalement montré rassurant ce mardi. Toutefois, dans l’entourage du Brésilien, on se veut toutefois plus prudent.

Dimanche dernier, le PSG s’est incliné contre l’OL (0-1), mais était surtout inquiet pour Neymar. En effet, dans les arrêts de jeu de la rencontre, victime d’un terrible tacle de Thiago Mendes, touché à la cheville, le Brésilien a dû quitter la pelouse sur blessure. Forcément, compte tenu des précédentes blessures de Neymar, on pouvait craindre le pire. Finalement, les examens passés par le joueur du PSG se sont montrés rassurants et son absence ne devrait être que de quelques jours.

Le clan Neymar répond