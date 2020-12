Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès dézingue Tuchel pour Mbappé !

Publié le 15 décembre 2020 à 0h15 par D.M.

Après la défaite du PSG face à l’OL ce dimanche, Pierre Ménès a évoqué le choix de Thomas Tuchel de ne pas titulariser Kylian Mbappé.

Le PSG a vécu une sale soirée au Parc des Princes ce dimanche. Le club parisien a vu sortir sur civière Neymar, qui souffre d’une grosse entorse, mais a aussi enregistré une nouvelle défaite en championnat. Battu par l’OL (0-1), Thomas Tuchel avait décidé, pour ce match, de ne pas titulariser Kylian Mbappé, qui avait ressenti une gêne au tendon d’Achille. Après la rencontre, l’entraîneur du PSG est revenu sur son choix : « Ce n'était pas extra-sportif, c'était la recommandation claire du staff médical. Il ne pouvait pas jouer plus de 25 minutes et il a joué 30 minutes, ce qui est déjà trop. C'était clair, le département médical a dit "non" pour commencer et "non" à plus de 25 minutes parce qu'il était dans une zone rouge et qu'il risquait une blessure ».

« Je n’ai compris ni les choix, ni la tactique ni le coaching de Tuchel »