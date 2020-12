Foot - PSG

PSG - Malaise : L'annonce retentissante de Tuchel sur le retour de Neymar !

Publié le 15 décembre 2020 à 15h15 par A.D.

Taclé sèchement par Thiago Mendes face à l'OL, Neymar s'est blessé à la cheville, mais pourrait très vite retrouver les terrains. Présent en conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel a annoncé qu'il y avait une chance de voir le numéro 10 du PSG fouler la pelouse du LOSC ce dimanche.

Violemment taclé par Thiago Mendes lors du choc entre le PSG et l'OL dimanche, Neymar s'est blessé à la cheville et a dû quitter le terrain sur civière. Comme l'a précisé le club parisien ce lundi, Neymar ne souffre pas d'une fracture, mais d'une entorse. « Le bilan clinique et radiologique de Neymar JR, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures » . Avant que Neymar passe ses nouveaux examens ce mercredi, Thomas Tuchel a fait passer un message plus que rassurant sur sa blessure. Alors que L'Equipe et RMC Sport annonçaient un retour en 2021 pour Neymar, il pourrait finalement revenir plus tôt que prévu.

«On va tout essayer pour Lille, mais...»