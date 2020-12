Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar est fixé pour sa blessure !

Publié le 14 décembre 2020 à 16h30 par Bernard Colas

Touché à la cheville gauche ce dimanche face à l’OL, Neymar a quitté le terrain en pleure, de quoi craindre le pire pour l’attaquant brésilien. Mais finalement, ce dernier devrait être remis rapidement.

Alors que le PSG s’est de nouveau incliné en Ligue 1 face à l’OL (1-0) ce dimanche, le club de capitale a craint le pire dans le temps additionnel. Après un tacle très appuyé de Thiago Mendes, Neymar est resté à terre en se tenant la cheville gauche. Incapable de finir le match, l’attaquant est sorti sur civière, en pleure, de quoi craindre le pire sur son état. Depuis son arrivée à Paris, Neymar a en effet subi deux blessures importantes à la cheville droite, l’éloignant des compétitions de nombreux mois. Le spectre d’une nouvelle indisponibilité pour le Brésilien a donc rodé ces dernières heures, avant que le PSG n’apporte des informations rassurantes sur son joueur : « le bilan clinique et radiologique de Neymar JR, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures. »

Neymar opérationnel d’ici le début de l’année 2021

Ce lundi après-midi, L’Equipe et RMC ont également fait le point sur l’état du numéro 10 brésilien. D’après le quotidien sportif, Neymar ne devrait plus rejouer d’ici 2021 malgré les bonnes nouvelles concernant son entorse à la cheville gauche. Son indisponibilité serait donc estimée à 3 semaines en attendant de nouveaux examens réalisés mercredi. De son côté, RMC se montre encore plus rassurant puisqu’une absence de 10 à 15 jours est évoquée selon plusieurs sources concordantes. Neymar devrait donc être opérationnel pour affronter l’OM le 13 janvier à l’occasion du Trophée des Champions organisée à Lens, mais également pour la reprise de la Ligue 1 le 6 janvier contre l’AS Saint-Etienne si l’on en croit RMC . Si la durée exacte de son indisponibilité reste incertaine, le PSG peut toutefois se réjouir de pouvoir récupérer Neymar dès le début de l’année 2021, avec le choc face au FC Barcelone en Ligue des champions en ligne de mire. Le club de la capitale se déplacera au Camp Non le 16 février pour le match aller avant le retour au Parc des Princes le 10 mars.

« Dieu m’a sauvé de quelque chose de grave »