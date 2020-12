Foot - PSG

PSG : Le FC Barcelone annonce la couleur pour ses retrouvailles avec Neymar et le PSG !

Publié le 14 décembre 2020 à 16h15 par A.M.

En marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Guillermo Amor s'est prononcé sur les retrouvailles entre le PSG et le FC Barcelone.

Comme on se retrouve. Le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions a offert un choc entre le PSG et le FC Barcelone pour ce qui est l'un des classiques européens des dernières années. Depuis le rachat du club parisien en 2011 par QSI, les deux formations se sont retrouvées dans le même groupe en 2014 et se sont surtout affrontées à trois reprises en phase à éliminations (deux fois en quart de finale et une fois en huitième de finale). Par conséquent, Parisiens et Barcelonais se connaissent bien, mais ce sera également l'occasion pour Rafinha et surtout Neymar de retrouver ses anciens partenaires. La dernières fois que le PSG et le FC Barcelone se sont affrontés, Neymar était du côté du Barça et avait fait très mal au club de la capitale, permettant aux Catalans de réussir leur fameuse remontada . Mais quatre ans plus tard, le numéro 10 de la Seleçao sera dans le camp adverse avec l'ambition de réaliser la même performance. Et Guillermo Amor en a bien conscience.

«Neymar ? Je suis sûr qu'il ira bien»