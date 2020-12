Foot - PSG

PSG - Malaise : Les révélations de Marquinhos sur la blessure de Neymar !

Publié le 14 décembre 2020 à 22h45 par D.M.

Ce dimanche, Neymar est sorti sur civière lors du match face à l’OL suite à un tacle mal maitrisé de Thiago Mendes. Mais, Marquinhos a apporté des nouvelles rassurantes de son compatriote.

Le PSG a craint le pire pour Neymar. Ce dimanche, l’attaquant brésilien n’a pu terminer la rencontre face à l’OL (défaite 0-1). Victime d’un tacle mal maitrisé de Thiago Mendes dans le temps additionnel, Neymar s’est tenu immédiatement la cheville gauche et a quitté le terrain en pleurs sur une civière. Le PSG s’attendait au pire, mais les premiers examens passés par l'attaquant sont rassurants. Selon RMC Sport et L’Equipe , le joueur de 28 ans souffrirait d’une grosse entorse à la cheville gauche, mais devrait faire son retour le 13 janvier prochain pour le Trophée des Champions face à l’OM.

« On s’attendait à pire, mais après le match on a eu le sentiment que ce n’était pas méchant »