Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat à la présidence persiste et signe pour Messi !

Publié le 16 décembre 2020 à 13h00 par A.C.

Joan Laporta, annoncé comme l’un des favoris aux prochaines élections du FC Barcelone, semble confiant au sujet de l’avenir de Lionel Messi.

Il est peut-être l’un des meilleurs atouts du FC Barcelone, pour garder Lionel Messi. Ancien président de 2003 à 2010, avant de s’engager en politique, Joan Laporta connait très bien le sextuple Ballon d’Or, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Neymar a appelé Messi au Paris Saint-Germain, tandis qu’en Angleterre on le voit plutôt rejoindre Pep Guardiola à Manchester City, mais Laporta compte bien tout faire pour le retenir. « Je vais faire tout ce qui est possible, en accord avec les possibilités du club, pour que Leo Messi reste au Barça et que son maillot soit toujours celui du Barça » a assuré Laporta, au micro de GolTV .

« Je suis convaincu que Messi attend avec impatience une proposition du nouveau président »