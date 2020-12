Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme appel lancé à Lionel Messi !

Publié le 16 décembre 2020 à 15h00 par A.C.

Xavi Vilajoana, candidat à la présidence du FC Barcelone, s’est exprimé à son tour au sujet de l’avenir de Lionel Messi.

C’est le gros sujet du moment, en Catalogne. Alors que les élections à la présidence du FC Barcelone arrivent le 24 janvier prochain, la plus grande inquiétude concerne l’avenir de Lionel Messi. L’Argentin, qui a tout fait pour quitter le Barça lors du dernier mercato, arrive en effet au terme de son contrat. Le départ de Josep Maria Bartomeu semble avoir calmé ses envies d’ailleurs pour l’instant, mais l’identité du prochain président sera évidemment cruciale dans le choix de Messi.

« Leo est la plus grande icône de notre histoire et il doit être important pour le Barça »