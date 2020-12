Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à faire des efforts pour Neymar ? La réponse !

Publié le 16 décembre 2020 à 13h45 par A.C.

Xavi Vilajoana, ancien dirigeant et désormais candidat à la présidence du FC Barcelone, a parlé d’un possible retour de Neymar.

L’été 2021 pourrait bien marquer un tournant pour le Paris Saint-Germain. Deux dossiers brulants se présentent, avec les prolongations de Kylian Mbappé et de Neymar, tous deux liés au PSG jusqu’en 2022. Leonardo en aurait fait sa priorité, mais Mbappé semble rêver du Real Madrid ou encore de Liverpool, tandis qu’en Catalogne les élections au FC Barcelone ont relancé le feuilleton Neymar. Ce dernier a d’ailleurs récemment annoncé vouloir rejouer aux côtés de Lionel Messi, la saison prochaine.

« À partir de là, le Barça doit toujours être prêt financièrement pour pouvoir être en mesure de recruter le meilleur joueur du monde »