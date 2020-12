Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Candidat à l'élection présidentielle du FC Barcelone, Emili Rousaud assure que Neymar veut revenir au Barça la saison prochaine.

Après sa prestation grandiose contre Basaksehir (5-1), Neymar s'est montré catégorique au sujet de son avenir : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir ». Des propos qui suivent ceux durant lesquels le Brésilien affichait sa volonté de rejouer avec Lionel Messi. Et pourtant, cela ne semble pas suffisant pour définitivement mettre fin aux rumeurs à Barcelone.

«Neymar veut revenir à Barcelone comme lors de l’été 2019»