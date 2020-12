Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse ouverture avec Galtier grâce à la crise au LOSC ? La réponse !

Publié le 16 décembre 2020 à 18h15 par A.M.

Avec la crise qui frappe le LOSC, où Gérard Lopez va céder sa place, une opportunité pourrait s'ouvrir pour l'OM avec Christophe Galtier. Mais visiblement, ce n'est pas pour tout de suite.

La crise couve au LOSC. En effet, Gérard Lopez, président et propriétaire du club nordiste, devrait céder sa place. Et pour cause, le fonds d'investissement Elliott, son principal bailleur, reproche à l'homme d'affaire hispano-luxembourgeois de ne pas avoir assez vendu cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les ventes de Victor Osimhen à Naples pour 90M€ (bonus compris) et de Gabriel à Arsenal pour 30M€ (bonus compris), n'ont pas été suffisantes pour contrer la crise sanitaire et son impact sur les finances des clubs. Gérard Lopez a refusé la grande braderie afin de conserver un effectif capable d'accrocher le podium et de faire bonne figure en Ligue Europa. Et il en paie le prix fort.

Galtier ne bougera pas du LOSC