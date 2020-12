Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un ancien du PSG pourrait révolutionner le projet Lopez !

Publié le 15 décembre 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Alors que la crise du Covid-19 frappe de plein fouet les finances des clubs de football, le LOSC n'échappe pas à la règle. Le fonds d'investissement Elliott, principal bailleur de fonds du club nordiste, pourrait ainsi entamer de gros changements en interne afin d'endiguer l'endettement lillois.

Depuis le rachat du LOSC par Gérard Lopez, le club lillois monte clairement en puissance. Le projet de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est clair et se base sur du trading de joueurs. Dans cette optique, le président des Dogues s'est entouré de Luis Campos qui gère a merveille le mercato en allant chercher de jeunes joueurs prometteurs revendus à prix d'or. Le rôle de Christophe Galtier est prépondérant également puisqu'il fait très bien jouer son équipe et bonifie ses joueurs. De retour en Ligue des Champions la saison dernière, le LOSC est cette année qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa tout en étant leader en Ligue 1. Cependant, la situation économique du club serait très instable, ce qui pourrait engendrer un changement majeur en interne.

Létang pourrait remplacer Lopez